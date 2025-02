Ancora emergenza esterni | gli ultimi aggiornamenti su Darmian Zalewski e Carlos Augusto

Leggi su Ilnerazzurro.it

La vittoria di ieri sera regala ai nerazzurri il passaggio del turno in Coppa Italia. L’Inter batte la Lazio e vola in semifinale, per l’ennesimo incrocio nel derby contro il Milan (vincente contro la Roma). Ma la partita di San Siro porta anche cattive notizie: Simone Inzaghi perde anche Matteoche si aggrega agli altri due difensori-indisponibili.out: Inzaghi ha solo duedisponibiliUna partita in cui le rotazioni del tecnico piacentino hanno portato i risultati sperati, con un 2 a 0 ai danni della Lazio. Il passaggio del turno era un obiettivo di tutta la squadra, per andare avanti in tutte le competizioni.Nel corso del primo tempo di Inter-Lazio, però, un nerazzurro si è dovuto arrendere ad un fastidio. Si tratta di Matteo, il quale ha chiesto il cambio.