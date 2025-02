Ancora attacchi hacker ad Enti locali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.10 Proseguono glideglifilorussi di NoName057 contro l'Italia. E' il decimo giorno consecutivo didi tipo Ddos (Distributed denial of service). Colpiti i siti delle amministrazioni, tra cui quelli della Regione Abruzzo, Basilicata, Molise, e di alcuni Comuni. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale continua il suo intervento di supporto alle amministrazioni colpite. Non riuscendo ad agire su portali di soggetti di alto profilo, gliscelgono obiettivi meno protetti,si spiega.