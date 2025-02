Lanazione.it - Anche Virdis si scusa: "Basta giocare così"

Leggi su Lanazione.it

"Da sabato, contro una buonissima squadra come l’Imolese, ci aspettiamo delle risposte concrete dai giocatori. Tutti, sia chi c’era prima del mercato di riparazione, sia chi è arrivato dopo. Ma la partita di domenica scorsa, se devo pensare al futuro, mi ha dato diverse indicazioni". La frustrazione e la rabbia in casa Prato dopo il ko interno con il San Marino non sono ancora passate. Lo si avverte dalle parole del direttore sportivo Francesco, che ha voluto dire la sua sull’inopinata sconfitta dei biancazzurri. "Dobbiamo assolutamente chiedere. Non abbiamo giustificazioni e ci prendiamo le nostre responsabilità. Siamo mancati in ogni aspetto, è come se neci fossimo presentati in campo, ma ci fossimo presi un turno di vacanza - l’analisi dell’ex Albenga - Non è questo il modo diuna gara e mi dispiace perché abbiamo vanificato quanto di buono fatto contro il Piacenza, quando si era creatoun filo diretto importante con i tifosi.