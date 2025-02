Iodonna.it - Anche le "rocce" hanno un cuore: «Sono devastato da questa perdita»

le “” piangono, e Dwayne Johnson ne è la dimostrazione. L’attore, conosciutocol nome d’arte di The Rock, ha annunciato su Instagram la scomparsa del suo amato bulldog francese, Hobbs, condividendo una serie di foto e video che raccontano il loro legame speciale. «R.I.P. Hobbs,da» ha scritto, esprimendo la sua sofferenza per l’addio al fedele amico. «Siamo davvero grati per ogni grammo di puro amore che ha dato a tutta la nostra famiglia e per il fatto che non abbia sofferto a lungo, perché se n’è andato silenziosamente e coraggiosamente nella notte». Un messaggio toccante, che ha immediatamente colpito ildei suoi milioni di follower. Dwayne Johnson è il più sexy del 2016 guarda le foto Dwayne Johnson e il cagnolino Hobbs, compagno inseparabileHobbs era entrato nella vita di Dwayne Johnson nel 2015, insieme al fratello Brutus, un altro bulldog francese purtroppo scomparso poco tempo dopo per aver ingerito un fungo velenoso.