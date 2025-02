Quotidiano.net - Ammazzata in strada. Sì alla perizia per il killer. Il pm: "Non è un pazzo"

di Francesco Donadoni A un certo punto dell’udienza, il presidente della Corte d’assise, giudice Patrizia Ingrascì (a latere il collega Longobardi) si rivolge a Moussa Sangare. Lui indossa un giubbetto rosso, sotto camicia color vinaccia, occhiali e pizzetto: è seduto a fianco del suo difensore. "Se vuole fare qualche dichiarazione", gli chiede il giudice. E Moussa se ne esce così: "Volevo solo dire che io sono innocente". Anticipa un titolo. Sangare, 31 anni, nato a Milano da genitori originari del Mali (la mamma e la sorella vivono a Suisio) è imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, la barista di 33anni accoltellata nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorso, mentre camminava da sola in via Castegnate a Terno d’Isola, il paese della Bergamasca in cui abitava con il compagno Sergio Ruocco.