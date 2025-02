Genovatoday.it - Amiu: una giornata di sciopero con possibili disservizi

Leggi su Genovatoday.it

disagi nel servizio di raccolta rifiuti nelladi sabato 8 marzo 2025.ha infatti informato che in quellaè stato proclamato unogenerale, in tutti i settori pubblici e privati, dalla sigla sindacale Flaica Uniti Cub. A Genova la Tari si paga in.