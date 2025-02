Donnapop.it - Amici, nuova giuria: via Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, ecco i nuovi giurati

Con l’avvicinarsi della fase serale di2025, la scuola di Maria De Filippi sta preparando il terreno per le prime serate del talent. Gli allievi, infatti, stanno affrontando gli esami per conquistare la tanto ambita maglia d’oro e salire sul palco del serale. Grazie a Lorella Cuccarini, sappiamo che le prime serate dovrebbero partire il 15 marzo, o al massimo il 22, nel caso venga prevista una settimana di pausa.Ma tra le novità in arrivo, sembra che anche lapotrebbe subire un importante cambiamento. Dopo due edizioni, infatti, alcuni nomi storici sembrano essere destinati a lasciare le poltrone dei2025sono fuoriDopo aver contribuito a creare dinamiche uniche e talvolta imprevedibili, Cristianopotrebbero non essere confermati per laedizione del serale.