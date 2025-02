It.insideover.com - Amici di Israele, basta alibi: a Gaza è genocidio e Lancet ci spiega perché

Per molti mesi, dopo le stragi dei terroristi di Hamas e la reazione militare disulla Striscia di, la grande stampa ha coperto di sberleffi i bilanci delle vittime via via pubblicati dal ministero della Salute del Governo di Hamas. Figuriamoci, veniva detto e scritto da quelli buoni e giusti, come ci si può fidare delle cifre fornite daglidei terroristi. Anche se nel tempo, in occasione delle precedenti guerre di, i dati forniti da quel Ministero si erano sempre rivelati affidabili, coincidenti con le valutazioni delle Nazioni Unite e dello stesso, qualche volte persino più conservative.Poi sono arrivate ricerche “terze”, di inattaccabile oggettività. Quella dei 99 medici e clinici americani che avevano lavorato a, per esempio, evano in base all’esperienza e agli studi fatti che i morti dovevano invece essere valutati in quasi 120 mila, ovvero il 5,4% dell’intera popolazione della Striscia.