Quotidianodipuglia.it - Ambasciatrice della Puglia nel mondo, il giallo delle date e l'accusa di Dell'Olio: «Emiliano mi mostrò il bando in anteprima»

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il 30 maggio del 2019promozione pubblica un avviso per la ?selezione di un esperto per le attività di pubbliche relazioni internazionali per i pugliesi nel?. Nulla di.