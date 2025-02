Comingsoon.it - Amadeus: torna al cinema il capolavoro di Milos Forman - Guarda il trailer

Lucky Red riporta in sala e in 4K lo straordinario film su Mozart interpretato da Tom Hulce e F. Murray Abraham che fu uno straordinario successo di critica e di pubblico quando uscì per la prima volta, quaranta anni fa.