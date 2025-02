Nerdpool.it - Always Wands presenta la scopa di Artur Weasley firmata da Mark Williams!

Un nuovo e magico tesoro arriva per i collezionisti del mondo di Harry Potter:ha inserito nella sua sezione prestige l’esclusivaappartenente ad, il celebre padre di Ron e grande appassionato di oggetti babbani. Questo modellino unico, che non può mancare nella collezione di ogni fan della saga, arriva con una firma davvero speciale: quella di, l’attore che ha interpretatonei film.Un oggetto di design esclusivo e artigianaleOgniè meticolosamente realizzata a mano, con dettagli che la rendono un pezzo davvero speciale. La base in resina garantisce stabilità e durata nel tempo, mentre la verniciatura a mano conferisce un tocco distintivo, rendendola un pezzo davvero originale e di alta qualità. Ogniè unica, con una cura nei dettagli che la rende un’autentica replica di uno degli oggetti più amati dalla saga di Harry Potter.