Alvaro Vitali Pierino e la depressione | Dieci anni fermo mi ha salvato mia moglie Stefania Corona

, Leone d’Oro alla Carriera dopo 50di cinema, è caduto in. Perché non gli affidavano più ruoli, racconta oggi in un’intervista a Hoara Borselli per il Giornale. Nella quale racconta l’esordio nel cinema: «Un giorno stavo nel negozio dell’elettricista dove lavoravo, arrivò un mio amico che aveva un impiego nel cinema e mi disse: “Alvà, Federico Fellini sta cercando un ragazzetto minutino, piccoletto, un po’ come te, per una parte in un film. Ci vieni a fare il provino?”». Il provino era a Cinecittà, studio 5: «Era pieno di gente, tutti a provà, gente strana, alti, bassi, circensi, mister, c’era di tutto».Il provino con FelliniA quel punto, rievoca, «mi ero messo in un angoletto con un ragazzetto di Napoli, piccoletto anche lui. Alle sette di sera esce il capogruppo e chiede: “Siete entrati tutti?” Io dissi: “Noi due no”.