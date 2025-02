Lanotiziagiornale.it - Altro che quarto export al mondo, il governo smentito dai numeri

L’ossessione per ida sventolare come trofei è una costante della comunicazione di Giorgia Meloni e del suo. Ma quando ivengono piegati alla narrazione e la realtà si trasforma in propaganda, la distanza tra le parole e i fatti si allarga fino a diventare incolmabile. Così è stato per il mantra che ha accompagnato per mesi dichiarazioni pubbliche e conferenze stampa: l’Italia sarebbe diventata “ilesportatore al”.Lo ha detto Meloni, lo ha ribadito Antonio Tajani, che ha parlato dell’Italia come “quarta potenza mondiale commerciale”. Un’affermazione ripetuta fino alla nausea e che ora viene smentita dai dati ufficiali. Secondo idell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l’Italia non è mai stata ilesportatore globale nel 2024, né lo è ora.