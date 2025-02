Ilrestodelcarlino.it - Altro braccialetto elettronico per stalking. Per il marito anche il divieto di avvicinamento

Non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la sua ex moglie e per questo, un uomo di 58 anni, con azioni ripetute e moleste, la tormentava. La vittima, costretta a cambiare le sue abitudini quotidiane, era arrivata a non uscire piu’ da sola, nemmeno per andare al bar, per il timore di incontrarlo. Inoltre, era costretta a tenere le luci accese nel suo ufficio per far credere di non essere mai sola e a cambiare casa per evitare che lui scoprisse dove viveva. Accorgimenti fondamentali per proteggersi e per guadagnare tempo in maniera provvidenziale. L’uomo la seguiva in ogni suo spostamento, controllava le persone che frequentava e si appostava nei pressi del suo posto di lavoro. Spesso, passava davanti all’ufficio della donna, rallentando e fissando le finestre, per osservare chi ci fosse all’interno.