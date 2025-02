Ilrestodelcarlino.it - Alluvione dell’ottobre 2024. Contributi per gli sfollati

Entro il 31 marzo i cittadini dell’Emilia-Romagna che hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa del maltempo verificatosi dal 17 ottobre scorso in poi, e hanno trovato un alloggio alternativo, possono presentare nel Comune di residenza la richiesta per ottenere il contributo per l’autonoma sistemazione. I fondi, pari a due milioni e mezzo di euro stanziati dal Governo, sono previsti nel Piano degli interventi predisposto dalla Regione. Il contributo spetta al nucleo familiare che ha provveduto autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa (anche presso parenti o amici, in roulotte o camper), e che non è assegnatario di un alloggio con oneri a carico della pubblica amministrazione. Il contributo varia in funzione del numero dei componenti il nucleo famigliare.