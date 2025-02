Sololaroma.it - Allenatore Roma, la scelta sarà dei Friedkin: si allontana Farioli

Leggi su Sololaroma.it

Lasta pianificando il futuro e la ricerca del nuovoper la prossima stagione è già iniziata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la decisione finale spetterà direttamente a Dan, con l’attuale tecnico Claudio Ranieri che avrà un ruolo da consulente nella. Il presidente del club giallorosso ha una forte ammirazione per Carlo Ancelotti, ma sa che servirà un profilo di altissimo livello per rilanciare la squadra ai vertici del calcio italiano.Nei giorni scorsi, Ranieri avrebbe avuto un contatto con Francescoattuale tecnico dell’Ajax, ma la conversazione non ha avuto seguito. A confermarlo è stato l’inviato di Sky Sport, Paolo Assogna, il quale ha dichiarato che, dalle informazioni in suo possesso,nonil prossimodella