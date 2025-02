Spazionapoli.it - Allarme in casa Napoli, c’entrano ancora gli infortuni: avete sentito?

Inc’è preoccupazione per i numerosiche hanno colpito la squadra di Antonio Conte nelle ultime settimane, complicando e non di poco i piani degli azzurri nella corsa Scudetto.In città non si aspetta altro che il ritorno in campo del, in programma per sabato, alle ore 18:00, contro l’Inter. Un match, il medesimo, che potrebbe dire molto in merito alla lotta Scudetto, che vede protagoniste le due compagine in questione, oltre l’Atalanta. Il rendimento non impeccabile nelle ultime quattro giornate (gli azzurri hanno totalizzato solo tre pareggi e una sconfitta, nell’ultima contro il Como) ha costretto i partenopei a cedere il primo posto alla squadra allenata da Simone Inzaghi, ma al Maradona c’è la possibilità di riprendersi subito la vetta, in caso di tre punti.