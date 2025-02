Ilgiorno.it - Allarme elettrosmog. Lettera del Comitato

Leggi su Ilgiorno.it

aperta delSalute elettromagnetica, nato per contrastare un nuovo impianto 5G in via Catullo, che lancia l’contro l’eccessiva diffusione delle antenne ricordando che sono già 100 quelle di telefonia mobile installate in città. Per ilservono: "una moratoria immediata sulle nuove installazioni e un Piano Antenne comunale per regolamentare le future installazioni proteggere le aree sensibili, stabilire i limiti di densità". Sottolineando che: "la città ha raggiunto una concentrazione di emissioni elettromagnetiche allarmante, i numeri parlano chiaro: con una popolazione di 84.500 abitanti, si registra un’antenna ogni 845 cittadini". Dunque da evitare il rischio che entro l’estate raddoppi il numero degli impianti. L’appello è all’amministrazione comunale per azioni urgenti perché, ribadiscono dal: "l’elettromagnetismo non è un tema secondario ma un rischio reale per la salute".