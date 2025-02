Tg24.sky.it - Allarme a Sigonella, base Nas in lockdown per oltre due ore. Cos’è successo

Leggi su Tg24.sky.it

didue ore per laaeronavale Usa di(Nas), in Sicilia. Una situazione che si è risolta intorno alle 11.25 - ha fatto sapere la struttura tramite i suoi social - e che si era verificata "in risposta a un incidente legato alla sicurezza".