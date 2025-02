Alla Stazione Marittima di Fiumicino la proiezione del film "Quo vado?"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 febbraio 2025 – Proseguono le serate di cinema organizzate dCommissione Cinematografica della Città dipresso ladi. E’, infatti, in programma per domani giovedì 27 febbraio, alle ore 18.00, ladeldi Gennaro Nunziante, campione nazionale d’incassi, “Quo?”.La pellicola del 2016 con protagonista assoluto Checco Zalone racconta di un uomo letteralmente allevato dal padre con il mito del posto fisso. A quasi 40 anni vive quella che ha sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale: scapolo, servito e riverito dmadre e dall’eterna fidanzata che non ha alcuna intenzione di sposare, assunto a tempo indeterminato presso l’ufficio provinciale Caccia e pesca, dove il suo incarico consiste nel fare timbri comodamente sedutoscrivania.