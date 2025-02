Iodonna.it - Alessia Dulbecco racconta come l'autoerotismo è stato represso per secoli per capire fino a che punto siamo invece oggi liberi di praticarlo. Per scoprire che, anche in questo campo, c'è un sostanzioso gender gap

Una pratica immorale e nociva, per la mente maper il corpo: da controllare e reprimere con ogni tipo di strumento, dagli anelli uretrali alle cinture di castità. Un’espressione pericolosa dell’immaginazione che sfugge al controllo sociale: da temere per la sua segretezza e la sua dimensione solitaria. L’, per. Macosì certi,, nel profluvio di sex toys e manuali per farlo di più e farlo meglio, di essere davveroda tutti gli stereotipi e le coercizioni del passato? Il nuovo libro della pedagogistaIl piacere sovversivo, breve storia della masturbazione, dain libreria, è un invito alla riflessione sutema. Il quiz di Aurora Ramazzotti sulla sessualità: è la campagna “Facciamolo in classe” di Save The Children X Leggifemminile: cos’è il fenomeno “masturbazione gap” (che le ragazze stanno superando) Il piacere sovversivo, breve storia della masturbazioneEdito da Tlon, il libro approfondisce innanzitutto le ragioni del terrore diffuso nei confronti del cosiddetto “peccato di Onan” (dal nome del protagonista di un racconto biblico punito con la morte per aver disperso il proprio seme).