Amica.it - Alessandro Cattelan e Miriam Leone, il duetto parodia di “Cuoricini”

Leggi su Amica.it

Nella puntata del 25 febbraio di Stasera c’è. su Rai2 – il late night show della Rai in onda il martedì in seconda serata –e la sua ospitehanno duettato in una loro versione didei ComaCose, accompagnati dalla musica degli Street Clerks. Ecco il video. GUARDA LE FOTO, le foto in famiglia con il marito Paolo Carullo e il figlio Orlando Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA, ildi “” Amica.