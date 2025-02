Gamberorosso.it - Alert in etichetta: faccia a faccia tra Lollobrigida e il ministro irlandese, che però usa la tattica dello scaricabarile

Sorrisi di circostanza ma sul vino tante differenze e distanze non colmabili, almeno per ora. Italia e Irlanda appaiono vicine sui temi come sicurezza alimentare, sostegno agli agricoltori, transizione ecologica, ma quando si parla di vino e rapporto alcol-salute il clima cambia decisamente. Il teatro dell'ultimotra i ministri dell'Agricoltura Francesco, per l'Italia, e Martin Heydon, per l'Irlanda, è stato il consiglio Agrifish di lunedì 24 febbraio. Sul tavolo del confronto c'erano le grandi sfide del settore agricolo ma anche le etichette delle bevande alcoliche, che l'Irlanda (con una legge approvata nel 2023, e prevista in vigore dalla primavera 2026) ha deciso di trasformare imponendosalutistici, che mettono in relazione il consumo di alcol e il rischio di contrarre malattie come cancro o epatite.