Alberto Angela, speciale su Rai 1 per la nuova scoperta a Pompei

Edizione straordinaria di Ulisse per raccontare una scoperta altrettanto sensazionale. Stasera 26 febbraio, alle 21.30 su Rai 1, Alberto Angela mostrerà infatti in esclusiva l'incredibile ciclo di affreschi rinvenuto a Pompei proprio nel corso della giornata. Nella Regio IX è tornata alla luce una rarissima megalografia (dal greco "dipinto grande) del I secolo d.C. che gira attorno ai tre lati dell'ambiente e presenta immagini del culto misterico di Dioniso. Lo speciale, visibile anche su RaiPlay prima del film Ricatto d'amore, durerà appena 15 minuti e permetterà al pubblico di vedere in anteprima alcuni ambienti tra cui l'immenso salone da banchetti affrescato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parco Archeologico di Pompei (@iparcoarcheologico)