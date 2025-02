Velvetgossip.it - Alberto Angela sorprende con un’edizione straordinaria su Rai1

Leggi su Velvetgossip.it

Stasera, il pubblico diavrà l’opportunità di assistere a un evento televisivo straordinario.presenterà uno speciale di “Ulisse, il piacere della scoperta” intitolato “Pompei: una grande scoperta”, che andrà in onda alle 21:30, subito dopo il popolare quiz show Affari Tuoi e prima del film Ricatto d’Amore. Questo mini speciale, della durata di circa 15 minuti, si preannuncia ricco di contenuti affascinanti, dedicati a una delle più celebri città dell’antichità: Pompei.Recentemente, gli archeologi del Parco archeologico di Pompei hanno fatto un’importante scoperta che ha riacceso l’interesse per questo sito unico al mondo. Nella Regio IX, è emerso un grandioso affresco, una megalografia che ritrae scene a tema dionisiaco, un tema molto caro alla cultura romana. Questo affresco è particolarmente significativo perché offre uno spaccato della vita sociale e religiosa dei pompeiani, mostrando come il culto di Dioniso fosse celebrato attraverso festeggiamenti e banchetti.