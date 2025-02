Unlimitednews.it - Al via negoziato per rinnovo Ccnl energia e petrolio 2025-2027

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata avviata la trattativa per ildel, che ha visto il coinvolgimento deirappresentanti delle aziende del settore, insieme a Confindustriae ai segretari generali della Filctem-Cgil MarcoFalcinelli, della Femca-Cisl Nora Garofalo e della UiltecUilDaniela Piras. Il presidente di Confindustria, GuidoBrusco, ha ricordato l’importanza e il valore della solidità delsistema di relazioni industriali nel settore, in un contesto ditrasformazioni profonde dove la transizione energetica, ladecarbonizzazione e le nuove dinamiche geopolitiche impongonodialogo e cooperazione tra le parti sociali. “Mai come oggi – ha affermato Brusco – ilsi conferma uno strumento essenziale per garantire equilibrio e stabilità e ilpuò rappresentare l’opportunità per confermare la centralità del settore, valorizzando il contributo di tutti gli attori coinvolti e rafforzando il legame tra competitività e coesione sociale”.