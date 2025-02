Agi.it - Al via la costruzione del primo ospedale veterinario pubblico d'Italia

AGI - Al via i lavori per la realizzazione dell'di Muratella a Roma, e per la riqualificazione del canile. Roma realizzerà così ild'con progettazione e con fondi comunali e amplierà il Canile esistente. Il costo totale degli interventi è di circa 6,5 milioni di euro e i lavori dureranno circa 21 mesi. I locali del nuovo(916 mq) saranno situati principalmente alpiano dell'edificio centrale già esistente, oltre che al piano terra dell'edificio contiguo sul retro, dove verrà realizzato il pronto soccorso con la nuova sistemazione degli spazi. Saranno inoltre ospitati nuovi ambulatori, sale di visita e ambulatori per accertamenti diagnostici. In dettaglio, Il nuovoavrà tre aree comunicanti e distinte: 1.