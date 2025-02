Zon.it - Al Teatro Arbostella ultimo week-end con il brillante e avvincente “Se mi lasci non vale”

Si avvia alla conclusione anche il settimo spettacolo in cartellone alGino Esposito di Salerno. Per gli ultimi due-end di febbraio e per il primo di marzo, in scena un testo intrigante, con equivoci, colpi di scena e tante peripezie affidate a una delle compagnie stabili della struttura presieduta da Immacolata Caracciuolo e Arturo Esposito. La Compagnia All’Antica Italiana si cimenterà nellacommedia “Se minon vale” rielaborata da Gaetano Troiano che prende spunto dal famoso “Gelusia” di scarpettiana memoria.Un testo che, nonostante attempato si dimostra sempre attuale, con Troiano, regista e attore che ha modernizzato il tutto trattando il tema della classica coppia che scoppia. I personaggi si muovono con la dovuta eleganza su una scacchiera irta di trabocchetti.