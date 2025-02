Lanazione.it - Al liceo Copernico troppi iscritti, classi estratte a sorte

Prato, 26 febbraio 2025 – Nelle scuole di Prato e provincia la crisi demografica non si è fatta sentire. Tutt’altro. Semmai in città il problema è all’opposto servono maggiori spazi per accogliere tutti gli studenti che fanno richiesta. Prato offre un grande ventaglio di istituti superiori tra professionali e licei, che fanno da richiamo anche per chi viene da fuori provincia. Mentre da anni molte scuole sono state costrette ad applicare criteri di selezione per limitare l’accesso e scremare glipuntando sul comune di residenza, sul rendimento, sulle indicazioni di giudizio della scuola media di provenienza, ilha deciso per un metodo del tutto diverso. Criteri leciti, consentiti dalla legge che escludono studenti per cause oggettive: ilha scelto di puntare sulggio per selezionare gli alunni che da settembre potranno frequentare la primascientifico Iap, ossia International academic programme che prevede il potenziamento della lingua inglese.