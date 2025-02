Iodonna.it - Al centro Rosa Ricci pronta a diventare donna e a confrontarsi con sé stessa

Leggi su Iodonna.it

Per la gioia dei fan sta per arrivare Mare fuori 5 (dal 12 marzo le prime 6 puntate su Rai Play, dal 26 marzo su Rai 2 in prima serata), anche se con un un mese di ritardo rispetto al consueto appuntamento di febbraio. Ma ci siamo. I giochi sono fatti.torna nel penitenziario minorile di Napoli. Torna “Mare Fuori#Confessioni”, i protagonisti si raccontano X Leggi anche › “Mare Fuori 5”, al via il conto alla rovescia: svelate le date d’uscita Sarà una nuova, con un taglio di capelli corto che sta proprio a indicare il taglio col passato.