Bolognatoday.it - Al canile di Trebbo un’eredità privata da 120mila euro

Leggi su Bolognatoday.it

Lo scorso anno è scomparsa la signora Luciana Buggetti. Il nome, fino ad ora, potrebbe non essere noto. Lo è diventato in questi giorni, però, per i gestori dele gattile didi Reno. La struttura, gestita dal Comune di Bologna, ha beneficiato di un lascito di: si tratta.