Aiuto aiuto! Affari Tuoi panico in studio | Stefano De Martino corre dietro a una persona

Leggi su Caffeinamagazine.it

, le”.inadDeinizia are e non ci si capisce più niente. Ma facciamo un passo inperché nella serata di martedì 25 febbraio 2025, il programma ha regalato al pubblico momenti di grande tensione e colpi di scena inaspettati. Il protagonista della puntata è stato Marco, rappresentante della Toscana, un imprenditore agricolo di Castellina Marittima, in provincia di Pisa. Accompagnato dalla compagna Giovanna, impiegata amministrativa, con cui condivide una relazione da cinque anni e una convivenza da due, Marco ha affrontato il temuto “Dottore” con determinazione e speranza. La serata è iniziata con entusiasmo quando Marco ha scelto il pacco numero 17, confidando nella sua fortuna. La specialità regionale presentata è stata la ribollita, piatto tipico toscano, che ha aggiunto un tocco di tradizione alla serata.