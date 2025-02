Sport.quotidiano.net - Aia, la sezione intitolata a Bigarelli. Il premio ’Ghirlandina’ al fischietto Guida

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un ’Modena Golf & Country Club’ gremito ha fatto da palcoscenico per la quinta edizione del ’Nazionale Ghirlandina’, il riconoscimento clou della festa dellaAia di Modena che si è svolta lunedì sera. A completare un albo d’oro di prim’ordine, che aveva già visto premiati dal 2014 Irrati, Rizzoli, Rocchi e Orsato, è toccato a Marcodi Torre Annunziata, ricevere il riconoscimento per la sua grande ascesa, con la recente convocazione a Euro 24. La festa ha segnato anche l’ideale passaggio di consegne al vertice dellamodenese fra il presidente uscente Pier Paolo Perrone, in sella dal 2012 e ideatore del ’Ghirlandina’, che a dicembre è stato eletto nel Consiglio Direttivo dell’Aia a Roma nella squadra del nuovo presidente Antonio Zappi (pure presente alla festa con il vice Michele Affinito), e il suo ex vice Damiano Pellegrino.