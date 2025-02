Ultimouomo.com - Ai Los Angeles Lakers è iniziata l'era Doncic

Leggi su Ultimouomo.com

«Se siete dei tifosi dei Dallas Mavericks e state guardando Luka, credo vi si stia spezzando il cuore». Le parole di Mike Breen, storico telecronista e prima voce di ABC, arrivano in uno di quei momenti “Luka Magic” che fino all’altro ieri erano stati esclusivo privilegio dei fan della franchigia texana. A Denver ormai la vittoria non è più in discussione e Luka ha appena segnato un canestro assurdo dalla linea di fondo, su un piede solo, in precario equilibrio e con il braccio destro - in estensione per il tiro - trattenuto dalla mano di Jamal Murray: solo rete, nessun fischio, ghigno slavo rivolto all’arbitro, trentello raggiunto. I’m Back.Fino a 24 ore prima non sembrava per nulla scontato che la quarta partita dello sloveno in canotta gialloviola sarebbe potuta diventare il vero welcome-party di Luka ai: le prime tre partite, contro due delle peggiori squadre Nba, erano terminate con una sola vittoria a fronte di due brutte sconfitte, delle statistiche scoraggianti anche a causa delle restrizioni sul minutaggio, un linguaggio del corpo deprimente e una condizione fisica comprensibilmente sconcertante dopo lo stop per infortunio più lungo nella carriera dello sloveno.