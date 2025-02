Quotidiano.net - AI Festival a Milano: Italia come hub strategico per l'intelligenza artificiale in Europa

Leggi su Quotidiano.net

"L'viene vista sempre piùun punto di accessoa livello europeo alle altre aree del mondo per quanto riguarda l'". Lo ha detto Cosmano Lombardo, ceo e fondatore di Search On Media Group e ideatore di AIe WMF - We Make Future, nel suo intervento di apertura dell'AIpresso l'università Bocconi di. L'iniziativa è alla sua seconda edizione e lo scorso anno ha registrato più di 70.000 presenze da 90 Paesi e visto la presenza di 15 padiglioni internazionali, oltre 3.000 startup e open innovation stakeholders. Quest'anno sono attesi oltre 300 venture capitalist internazionali. "La nostra visione è sempre stata quella di un modello cooperativo. Bisogna creare un'alleanza europea, ma c'è un tema di approccio che vuole essere un modello di cooperazione", ha continuato Lombardo secondo cui "questo è il momento storico in cui bisogna fare formazione sull'in modo serio".