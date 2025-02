Dayitalianews.com - Ai domiciliari, ma continuava a spacciare. Arrestato 40enne

droga in casa nonostante fosse sottoposto ai. Ora è stato scoperto e. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Poggiardo hanno condotto un’operazione di polizia che ha portato all’arresto in flagranza di reato di un, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto agli arresti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante un normale servizio di pattugliamento nel Comune di Santa Cesarea Terme, i militari hanno notato un individuo che faceva accesso all’abitazione di un soggetto sottoposto ai. Spaccio di droga nonostante fosse ai, tutto il materiale ritrovatoNell’immediato è scattato un controllo che ha portato al rinvenimento di 3 dosi di eroina, per un peso complessivo di circa 19 grammi, 2 dosi di cocaina, per un peso totale di 2 grammi ed una dose di marijuana del peso di 1 grammo.