Agropoli fratelli accusati di usura ed estorsione ai danni di un commerciante

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di dueagropolesi, indagati, in concorso, per i delitti diedaggravata nei confronti di undi.Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per avere, con gravi minacce, costretto undel luogo a consegnare loro somme di denaro a titolo di interessiri.I due avrebbero chiesto il pagamento degli interessi sulla scorta di un precedente prestito, anch’esso di naturaria – la cui natura è stata accertata con sentenza passata in giudicato – posto in essere nei confronti della medesima vittima da parte di uno dei