Romadailynews.it - Agroalimentare: Confeuro in audizione Camera, contrari ad accordo Ue-Mercosur

Leggi su Romadailynews.it

L’Ue-è fortemente criticato dalla Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo,. Secondo il presidente Andrea Tiso, questodanneggia le produzioni europee e mette a rischio le economie di migliaia di piccoli e medi agricoltori.Durante un’alladei Deputati, Tiso ha espresso preoccupazione per il mancato rispetto del principio di reciprocità nell’, che potrebbe portare alla vendita in Europa di prodotti agroalimentari sudamericani non conformi agli standard qualitativi e di sicurezza alimentare europei. Inoltre, Tiso ha evidenziato l’uso di antibiotici e pesticidi proibiti in Europa nei Paesi del, sottolineando il rischio per la salute dei cittadini e la concorrenza sleale per i produttori europei.La Confederazione ha chiesto al governo italiano di opporsi a questodannoso per l’economia italiana.