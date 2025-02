Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, tocca a Valentina? "Occhio De Martino, ti vestono da donna...": esplode una clamorosa polemica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Finisce il tiggì e arriva l'ora dei pacchi e del Dottore. Come ogni sera. Arriva l'ora di, il programma condotto da Stefano Desu Rai 1, il format campionissimo in termine di share, la mania tutta italiana che, sera dopo sera, raccoglie davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. La puntata in questione è quella di mercoledì 26 febbaio. La concorrente in gara? Da Cerro al Volturno, provincia di Isernia, ecco, va da sé in rappresentanza del Molise. "Sono un'impiegata in una società di consulenza, facciamo assistenza tecnica alla pubblica amministrazione", spiega rispondendo alle domande di De. Al suo fianco, "ecco il mio rinforzo: mio fratello Cristiano, prende le misure". "Sono impiegato in uno studio tecnico, faccio il geometra", spiega Cristiano.