Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, il "miracolo" di Cristiano: alla Regione Fortunata... "e ora dategli tutti i soldi!". Il delirio è totale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siamo ancora una volta ad, al gioco dei pacchi e della sorte, il gioco del Dottore, direttore d'orchestra Stefano De Martino. Come ogni sera, su Rai 1. La serata in questione è quella di mercoledì 26 febbraio, dove la protagonista è Valentina, dal Molise, da Cerro Al Volturno, provincia di Isernia. In gara con lei il fratello,. L'inizio del gioco è da incubo: tra i primi sei tiri ben quattro pacchi rossi. Oltre ai 5mila euro addio anche ai tre premi più pesanti: 100mila, 200mila ee 300mila euro. E così via, di chiamata in chiamata, di offerta in offerta. Ma è quando Valentina e(sostanzialmente muto per tutta la puntata) aprono i pacchi da 30mila e 15mila euro resta una sola possibilità: la. Per il primo tentativo, valido per 100mila euro, Valentina sceglie l'Emilia-Romagna.