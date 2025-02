Davidemaggio.it - Affari Tuoi e la playlist di Sanremo 2025

Il Festival diè l'”influencer” principale di. Nelle ultime puntate il programma di Stefano De Martino ha deciso di utilizzare diversi brani sanremesi per scandire i vari momenti del game show, dando il via ad una vera e propriafestivaliera.L’atmosfera disi respira, infatti, in diverse tappe del gioco. Una delle prime novità musicali è stata introdotta durante lo ‘spacchettamento’ del pacco del valore di 0 euro. Sesso e Samba cantata da Tony Effe e Gaia, entrambi in gara al Festival, ha lasciato spazio ad Anema e core di Serena Brancale, con tanto di balletto studiato nei minimi dettagli da De Martino e i pacchisti.Anema e Core nuovo stacchetto di #pic.twitter.com/sUTmUEkBDM— Roberto Mallò (@robymallo) February 26,Tuttavia, nonostante il cambio dello stacchetto, Gaia ha potuto facilmente consolarsi con la sua Chiamo io chiami tu.