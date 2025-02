Tvzap.it - “Affari tuoi”, disastro totale di Marco: la sua partita finisce malissimo

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,di: la sua. Ogni sera su rai 1, subito dopo il Tg, Stefano De Martino conduce, il game show dei pacchi dove 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Ieri sera, 25 Febbraio 2025, è stato il turno di, ma la suaè finita. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, pubblico scatenato per ildi LuciaLeggi anche: “”, ladi Edoardo è un fallimentoLeggi anche: “”, le parole di Gianbruno a microfono aperto sconvolgonoLeggi anche: Emma e Stefano De Martino, il presunto ritorno di fiamma: cosa succede tra i due“”,di: la suaIeri sera, 25 Febbraio 2025, adha giocatodalla Toscana.