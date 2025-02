Liberoquotidiano.it - AfD e Linke sono troppo forti: Merz è già all'angolo, la sua prima pesantissima rinuncia

Christian Lindner lascia la politica. Robert Habeck non vuole più incarichi. Di Olaf Scholz non si hanno notizie ma dal cancelliere in carica è naturale aspettarsi segnali di stabilità e non di fuga. Quando il prossimo governo sarà formato anche il nordico leader socialdemocratico, Scholz è originario di Amburgo, poterebbe fare un passo indietro o, quantomeno, di lato. La batosta incassata domenica dai tre partiti che formavano la Ampel-Koalition, la coalizione semaforo, comincia a produrre i suoi effetti. Il primo a mollare gli ormeggi è Christian Linder, leader indiscusso del partito Liberale (Fdp) da dodici anni,un'era geologica fa. «Adesso mi ritiro dalla politica attiva», ha scritto su X e ha aggiunto: «Con un solo sentimento: gratitudine per quasi 25 anni intensi e impegnativi pieni di formazione e dibattito».