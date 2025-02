Zonawrestling.net - AEW: HOOK firma con il super agente Barry Bloom per il rinnovo del contratto

Il nome diè sicuramente uno dei più influenti nel mondo del wrestling: il suo ruolo didurante le trattative con le federazioni principali è stato cruciale, soprattutto per diversi wrestler che hanno poito con la AEW.è lo storicodi Kenny Omega e degli Young Bucks, e recentemente ha gestito l’approdo di Will Ospreay nella federazione di Tony Khan. E a quanto risulta, ora un altro wrestler si è appena aggiunto alla sua scuderia.in vista?Come riportato da PW Insider, infatti, da qualche meseavrebbe ottenuto ufficialmente la tutela degli interessi diin vista delle trattative per ildel suocon la AEW. Non è ancora chiaro, al momento, se queste trattative siano imminenti o meno, ma quel che è certo è che questa partnership potrà portare un accordo molto fruttuoso al figlio d’arte.