Aeroporto di Bologna | superati 10 milioni di passeggeri nel 2024

di Giovanni Di Caprio Unsopra le aspettative per lo scalo bolognese che ha conseguito il miglior anno della propria storia, arrivando per la prima volta a superare i 10di: 10.764.687(+8,1% sul 2023). Nazareno Ventola, amministratore delegato didi, a cosa è dovuto questo successo? "A una combinazione di fattori esogeni. Dopo il Covid nemmeno nelle più rosee aspettative avremmo pensato che già nel 2023 avremmo superato i livelli del 2019 e che nelavremmo raggiunto i 10di, agguantando il miglior risultato della nostra storia". È un rilancio bolognese oppure di tutto il Paese? "La domanda è ripartita in tutta Europa.è un bacino d’utenza forte sia in ‘incoming’ che ‘outcoming’. E lo dimostrano questi numeri".