Forlitoday.it - Aeroporti e fiere, Zattini (Ascom-Confcommercio): "I campanili contano ancora"

"Bene la proposta del presidente della Regione, Michele de Pascale, per una legge sul sistema aeroportuale. Non vogliamo però che vengano replicate le logiche di Area Vasta, sperimentate proprio in Romagna con l'Ausl unica, della quale continuiamo a vedere i risultati fallimentari". Così Alberto.