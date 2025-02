Juventusnews24.com - Adzic torna in Prima Squadra? Ufficiale la decisione di Thiago Motta: i convocati per Juve Empoli di Coppa Italia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in? Ladiper la sfida di: iin. Il gioiello montenegrino classe 2006 è stato convocato dadopo le tre presenze con lantus Next Gen. Possibile impiego per il talento bianconero in, nel match valido per i quarti di finale della competizione contro l’.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale. La quota 1X (vittoria o pareggio dellantus nei 90 minuti) è data a 8 invece che a 1.04 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.