Adrano, in auto con tirapugni e droga, denunciato un 20enne

La Polizia di Stato haun giovane adranita di 20 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere.I poliziotti stavano transitando in una delle vie del centro cittadino quando hanno notato un gruppo di giovani che, alla vista della volante della Polizia, hanno assunto un atteggiamento sospetto.Una volta chiesti i documenti per essere identificati, ilsi è mostrato particolarmente agitato come se volesse nascondere qualcosa e, per questa ragione, è stato sottoposto a perquisizione che, effettivamente, ha confermato i sospetti dei poliziotti.Infatti, il giovane adranita è stato trovato in possesso di marijuana e di denaro in contanti. Intuendo che potesse avere altra sostanza stupefacente, gli agenti del Commissariato hanno esteso gli accertamenti anche all’del giovane dove è stata trovata ulteriore marijuana, per un peso complessivo di 8,5 grammi, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione.