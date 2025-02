Cityrumors.it - Addio Decreto Crescita: Il Governo scommette su altre priorità

Leggi su Cityrumors.it

Ilscompare dai piani delMeloni. Niente agevolazioni per calciatori stranieri:ad altri fattoriIl, introdotto nel 2019, era una misura fiscale pensata per incentivare l’arrivo di talenti stranieri in Italia, non solo nel calcio ma in diversi settori. Per quanto riguarda lo sport, permetteva ai club di Serie A di beneficiare di un’agevolazione fiscale sugli stipendi dei giocatori stranieri: chi arrivava in Italia dopo almeno due anni all’estero poteva godere di una tassazione agevolata, pagando il 50% in meno di imposte sul reddito.NuovenelCityrumors.it foto AnsaQuesto meccanismo ha favorito l’arrivo di numerosi campioni nel nostro campionato, rendendo più sostenibile per le squadre italiane competere con i top club europei.