Addio a Osvaldo Brizzi, storico artigiano del centro

Prato, 25 febbraio 2025 – E’ morto a 74 anni: è stato unconosciutissimo a Prato, la città dove era andato a vivere da adolescente insieme alla famiglia. Umbro di origine, di Monte Santa Maria Tiberina, dove aveva vissuto fino ai 12 anni, poi per due anni visse in Francia insieme alla famiglia che si riunì a Prato dove già viveva l’altro figlio. Per quarant’anniha lavorato nella sua bottega di restauro e falegnameria in via Santa Margherita, nel cuore del, strada che si trova in’area che negli ultimi anni ha dovuto affrontare molti problemi. Eera in prima linea contro il degrado e l’illegalità che macchiava la zona storica della città. La valanga di commenti sui social testimonia l’affetto che circondava l’, che tutti ricordano per la sua vitalità, la simpatia, la vis polemica, l’impegno.